「住宅ローンの変動金利は短期プライムレートに連動する」と説明されることが多いが、現実は違っているようだ。ファイナンシャルプランナーの松岡賢治氏は「短プラの変更がなくても、変動金利が上がるケースが続出している。『金利のある世界』で変動金利がどう決まるかを理解しておいたほうがいい」という――。写真＝iStock.com／PRImageFactory※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／PRImageFactory■9月からメガバンク、地