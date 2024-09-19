【ZB-26 麗しき夢の片隅Ver.】 発売日：3月31日 価格：22,880円 セール価格：19,610円 楽天ブックスにて、Wonderful Works（ワンダフルワークス）から発売中のフィギュア「ZB-26 麗しき夢の片隅Ver.」が特別価格で販売されている。セール価格は14%オフの19,610円。 本商品は、育成&戦略シミュレーショ