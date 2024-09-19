◆プロボクシング▽日本ミニマム級（４７・６キロ以下）王座決定戦１０回戦同級２位・松本流星―同級１位・森且貴▽東洋太平洋同級王座決定戦１２回戦同級５位ジョン・ケビン・ヒメネス―同級６位・石井武志日本ユース同級タイトルマッチ８回戦王者・宮沢蓮斗―北野武郎（２５日、東京・後楽園ホール）「フェニックスバトル１２２」が２５日に東京・後楽園ホールで開催される。元ＷＢＡ、ＷＢＣ世界ミニマム級（４