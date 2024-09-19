「虎ハンター」の異名で新日本プロレス、全日本プロレスなどで活躍し今月９日に亡くなった元プロレスラーの小林邦昭さん（享年６８）の告別式が１９日、都内の斎場でしめやかに営まれた。葬儀には新日本プロレスの棚橋弘至社長、永田裕志、小島聡、真壁刀義、平成維震軍で同志だったＡＫＩＲＡ、齋藤彰俊、元新日本プロレスの山崎一夫氏らプロレス関係者が参列し小林さんへ最後の別れを告げた。出棺では、参列したレスラーが