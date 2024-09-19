今日19日(木)の関東は、次第に広い範囲で雨。午後は雷を伴った激しい雨の降る所も。道路の冠水や河川の増水、低い土地の浸水、土砂災害に注意。湿度が高く、かなり蒸し暑くなるため、熱中症対策をしっかりと。午後は局地的な激しい雷雨に注意今日19日(木)は、前線が日本海から東北地方を通り、日本の東にのびています。前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や日中の気温上昇の影響で、関東地方では、大気の状態が非常に不安定と