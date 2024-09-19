プロボクシングの大橋ジムの大橋秀行会長と元世界２階級制覇王者リカルド・ロペス（メキシコ）のトークショーが２４日に都内の東京ドームシティ内にある「ｂｌｕｅｉｎｇ！ＤＩＳＣＯＶＥＲＹ」で行われる。１９日、特別ＭＣとして国際マッチメーカーのジョー小泉氏が務めることが発表された。同氏は１７歳から米老舗メディア「ザ・リング」の東洋地区通信員を務め、今年で６１年目。０７年１２月には日本人２人目となるボク