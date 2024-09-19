女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「結婚」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2018年9月12日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝彼氏や夫にやめてほしいクセ・習慣があるという女性は多いと思います。ですが、それがパタッと止んだら…彼は浮気や不倫をしている可能性も。そんな経験をした女性の話をきいてみました。松崎有希子さん（仮名・33歳・主婦）は恋愛時代か