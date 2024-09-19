「こんな仕事やりたくないんです……」ある自治体のふるさと納税担当者は、取材にそう漏らした。1兆円市場の裏で、現場では疲弊する職員が続出。「税金集め競争」と化した実態を明らかにする。前編記事『「チリ産ウニを摩周湖の水で洗浄して再冷凍」「外国産のそば粉でも山梨県産」…！寄付金総額１兆円の裏で起きている「ふるさと納税」の「信じられない加工」の実態』より続く。エース級の職員を投入そもそもふるさと納税は、「