「キン肉マン」などのヒットで知られる漫画家「ゆでたまご」の嶋田隆司氏（63）が、19日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。2018年9月18日に死去した総合格闘家の山本“KID”徳郁さんの命日に思いを馳せた。「山本KID徳郁選手亡くなってからもう6年も経つのか」と書き出し、嶋田氏はKID氏との2ショットを公開。「小さな体でデカい相手に獰猛なライオンのように飛びかかり叩き潰していく、『キン肉マン』のアニメも漫画も