夏のゴルフでは、体調に支障が出ないよう服装に気を付ける必要があります。 今回は、Hurleyから登場した機能性・デザイン性抜群のウエアを紹介していきます。 Hurley メンズ ファントム ワンアンドオンリー ポロ ●素材／ポリエステル 100%●カラー／ブラック、ネイビー、オリーブ、オフホワイト● サイズ／XS、S、M、L、XL、XXL、XXXL ●価格／1万6500円 HurleyのPhantomシリ&#125