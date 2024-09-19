18日午後、山口市秋穂二島の山林で火事が発生しました。まだ鎮火にはいたっていませんが、火の勢いは収まりつつある模様です。警察や消防によりますと、18日午後4時10分ごろ、山口市秋穂二島にある県セミナーパーク付近の山林で火事が起きました。18日の消火活動では鎮火に至らず、火は、少なくとも2つに分かれて燃え広がっていました。19日は、県の消防防災ヘリ＝きららや陸上自衛隊のヘリコプターが