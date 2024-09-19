元東京都副知事の青山やすし明大名誉教授が19日、フジテレビの情報番組「めざまし8（エイト）」（月〜金曜前8・00）に出演。斎藤元彦兵庫県知事（46）の疑惑告発文書問題について言及した。県議会各会派は、きょう19日に開会する9月議会で補正予算案を審議し、成立後の午後に不信任決議案を採決する。不信任案を提出後に各会派が賛成の立場で討論し、採決は夕方以降となる見通し。可決は確実な情勢で、斎藤氏は辞職・失職か議