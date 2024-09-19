米紙ニューヨーク・タイムズに掲載された、大阪・関西万博の開幕日に行うAdoさんのライブの広告（日本国際博覧会協会提供）2025年大阪・関西万博を運営する日本国際博覧会協会は19日、4月13日の開幕日に人気歌手Ado（アド）さんのライブを会場内で開催すると発表した。18日付の米紙ニューヨーク・タイムズに一面広告を掲載。機運醸成が課題とされる中、国内外でPRし、チケット販売に弾みをつけたい考えだ。協会によると、ライ