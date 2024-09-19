日本銀行は19日から2日間、金融政策決定会合を開きます。今回は政策金利を据え置く方向で調整しています。19日と20日の日銀・金融政策決定会合では、前回7月に行った利上げが経済・物価情勢に与える影響を点検します。前回の会合で利上げを決めたばかりということもあり、日銀は今回、政策金利をいまの0.25％に据え置く方向で調整しています。今回の決定会合は自民党総裁選が行われている最中にあたり、また日本時間19日未明にアメ