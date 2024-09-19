Shinichi Uchida［東京１９日ロイター］ - セイコーエプソンは１９日、デジタル印刷向けソフトウエアソリューションを手掛ける米大手プロバイダー「Ｆｉｅｒｙ」を買収すると発表した。アドバイザリー費用を含めて取得総額は約８４５億円。エプソンとＦｉｅｒｙはこれまでデジタル印刷分野で連携しており、買収により成長を加速させる。持ち分譲渡は年内を予定しており、エプソンは連結子会社化する。今後の業績に与える影