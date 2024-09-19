タレント・堺正章（78）＆岡田美里（63）元夫妻の次女で、俳優の堺小春（30）が18日自身のインスタグラムを更新し、結婚式の動画をアップした。【写真】結婚式の模様父・堺正章とダンスする堺小春小春は「THANK YOU for your LOVE and SUPPORT and CELEBRATING with us on our BEST DAY」とつづり、式に関わった人々に感謝。ドレスやヘアメイク、ウェディングケーキ、ビュッフェなど、結婚式の各シーンを支えたチームをタグ