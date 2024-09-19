自民党・総裁選のひとつの争点に浮上している解雇規制の見直しについて、日本商工会議所の小林会頭は、「政治的に変えるのはなじまない」と慎重な姿勢を示しました。【映像】小林健会頭のコメント「（解雇規制は）労働争議ので判例でできたんですね。これを政治的に変えるということは本来なじまないんだよね」（日商・小林健会頭）小林会頭は、企業の「整理解雇」で必要とされている4つの要件は判例の積み重ねであり、法制化