アメリカのFRB（＝連邦準備制度理事会）は、4年半ぶりに政策金利を引き下げました。大きな転換点を迎えたアメリカの金融政策。FRBが選んだのは、0.5％の大幅利下げでした。【映像】パウエル議長のコメント「経済政策を適切に再構築した上で、労働市場が安定的な成長の状況下において力強さを見せ、またインフレが持続可能的に2％までに落ちつくだろう、という我々の自信がさらに大きくなったため、今回の決断に至った」（パウエ