【AFP＝時事】全米トラック運転手組合（通称チームスターズ、Teamsters）は18日、11月の大統領選で特定の候補を支持しないと表明した。2000年以来民主党候補を支持してきた伝統を破る格好となり、自身を労働者の擁護者として位置付けてきたカマラ・ハリス（Kamala Harris）副大統領には打撃となる。チームスターズは規模、影響力ともに米国で最も大きな労組の一つ。チームスターズのショーン・オブライエン（Sean O'Brien）会