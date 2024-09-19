【AFP＝時事】サッカー欧州チャンピオンズリーグ（UEFA Champions League 2024-25）は18日、リーグフェーズ第1節が行われ、セルティック（Celtic、スコットランド）は5‐1でスロバン・ブラチスラバ（SK Slovan Bratislava、スロバキア）に快勝。通算13回目の大会出場で、クラブ史上初めてチーム開幕戦の白星を飾った。リアム・スケールズ（Liam Scales）の強烈なヘディングシュートで先行したセルティックは、後半立ち上がりに古