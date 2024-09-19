株式会社インターンは、2024年9月21日(土)〜23日(振休)にご当地グルメイベント「ふるさとグルメてらす〜秋のグルめぐり！ご当地グルメと地酒祭り〜」をJR御徒町駅前(東京都台東区上野)のおかちまちパンダ広場で開催する。【写真】各地の地酒と秋の味覚を堪能！ふるさとグルメてらす〜秋のグルめぐり！ご当地グルメと地酒祭り〜■秋限定銘柄や秋に食べたいご当地グルメ、秋の味覚が大集結