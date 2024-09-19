Lucy Craymer[ウェリントン １９日 ロイター] - ニュージーランド（ＮＺ）統計局が１９日発表した第２・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）は、季節調整済み前期比で０．２％減少した。小売りや卸売り、宿泊、農林水産業など多くの産業で活動が低迷した。落ち込み幅は市場予想（０．４％）より小幅にとどまった。第１・四半期は当初発表の０．２％増から０．１％増に下方改定された。第２・四半期ＧＤＰは前年比では０．５％減で、市場