◆米大リーグエンゼルス４×―３ホワイトソックス＝延長１３回＝（１８日・米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）メジャーワースト記録の１９６２年にメッツが記録した、年間１２０敗目前のホワイトソックスが１８日（日本時間１９日）、敵地のエンゼルス戦に延長１３回の死闘の末、サヨナラ負けを喫し１１７敗目（３６勝）となり、残り９試合に６勝３敗でワースト記録に並ぶことになった。４回にボーンの本塁