◇ナ・リーグドジャース−マーリンズ（2024年9月18日マイアミ）ドジャースの大谷翔平投手（30）が18日（日本時間19日）、敵地でのマーリンズ戦に「1番・DH」で先発出場。4回の第3打席は見逃し三振に倒れた。4回、エドマン、K・ヘルナンデスと2本の本塁打が飛び出し球場が熱気に包まれる中、打席に入った大谷。敵地ファンからも「MVP」コールが沸き起こったが、2ボール2ストライクからの5球目、相手先発左腕・ウェザーズ