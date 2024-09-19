【ソウル聯合ニュース】北朝鮮の朝鮮中央通信は１９日、新型戦術弾道ミサイル「火星１１」と改良型戦略巡航ミサイルの発射実験を１８日に実施し、成功したと報じた。４．５トン級の超大型弾頭が装着された新型戦術弾道ミサイルの発射実験は、３２０キロ離れた目標への命中正確度や超大型弾頭の爆発力を確認する目的で行われたという。このミサイルの発射実験は７月１日に続き２回目となる。北朝鮮は性能を高度化した戦略巡航ミ