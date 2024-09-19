10代の若者によるインスタグラムの利用が一部制限されます。10代の若者はフォローしていない相手からのメッセージが受信できない設定になるほか、暴力的な内容や美容整形を宣伝するコンテンツの閲覧に制限がかかります。保護者による監視機能も強化され、過去7日間に誰とメッセージをやり取りしたか確認できるようになります。これらの機能はアメリカやイギリスなどで60日以内に導入される予定で、来年1月以降、全世界に