ナ・リーグ中地区のブルワーズが18日（日本時間19日）、地区2連覇を決めてプレーオフ進出一番乗りを果たした。同地区2位のカブスが同日、アスレチックスに3-5で敗れ、勝率でブルワーズを上回ることがなくなったため。ブルワーズが残り試合に全敗し、カブスが全勝の場合は勝率で並ぶ可能性は残すものの、今季の直接対戦成績ではブルワーズが8勝5敗で上回っている。ブルワーズは同日に本拠ミルウォーキーでフィリーズとのナイト