中国南部・広東省深圳市の深圳日本人学校に通う10歳の男児が襲われた事件で、在広州日本総領事館は19日朝、男児が死亡したと明らかにした。男児は18日朝、親と一緒に徒歩で登校中、学校付近で刃物を持った男に刺され、搬送先の病院で治療を受けていた。日本人学校の男児が襲われた中国・深圳などの地図同領事館の貴島善子総領事によると、男児が亡くなったのは19日未明。腹部を刺されたという。今回の事件で