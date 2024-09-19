米テレビ界最高の栄誉とされる「エミー賞」で、史上最多となる１８冠を果たしたハリウッド時代劇「ＳＨＯＧＵＮ将軍」。その劇中曲の編曲を手がけた栃木県那須町の作曲家、石田多朗さん（４４）が１７日、読売新聞の取材に応じ、喜びを語った。ＳＨＯＧＵＮは乱世の日本を舞台にしたドラマで、米ウォルト・ディズニー傘下のＦＸが制作。俳優の真田広之さんが主演・プロデュースした。石田さんは、電子音楽とともに雅楽曲の作