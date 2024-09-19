福岡管区気象台は19日午前6時38分、福岡県に雷注意報、福岡、筑後、北九州地方に高潮注意報を発表した。福岡、筑後地方では19日まで、北九州地方では20日まで高潮に、福岡県では19日昼過ぎから夜のはじめ頃まで急な強い雨や落雷に気をつけるよう呼びかけた。同気象台は防災コメントも発表。大潮の時期にあたり、高潮注意報を発表している地域がある。19日の午後は湿った空気や日射の影響により雷を伴い激しい雨が降る所がある