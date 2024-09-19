John O'DonnellTom Sims[フランクフルト １８日 ロイター] - ドイツのコメルツ銀行は、来週２４日から２日間、監査役会と経営陣が、グループの戦略や同行株約９％を取得したイタリア大手銀行ウニクレディトへの対応を協議するための会合を開く。事情に詳しい２人の関係者によると、この会合でベッティーナ・オーロップ最高財務責任者（ＣＦＯ）がウニクレディトとの交渉責任者に任命される可能性がある。ウニクレディトはコ