◆米大リーグマーリンズ―ドジャース（１８日、米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１８日（日本時間１９日）、敵地・マーリンズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、６点をリードした４回１死一塁の３打席目は、敵地ながら「MVPコール」が巻き起こる中打席に立って、見逃し三振に倒れた。マーリンズの先発は、ライアン・ウェザーズ投手（２４）。１８年ドラフト１巡目（全体