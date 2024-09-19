東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値158.20高値158.37安値157.05 160.02ハイブレイク 159.19抵抗2 158.70抵抗1 157.87ピボット 157.38支持1 156.55支持2 156.06ローブレイク ポンド円 終値188.01高値188.06安値185.83 191.00ハイブレイク 189.53抵抗2 188.77抵抗1 187.30ピボット 186.54支持1 185.07支持2 184.31ロ&#1254