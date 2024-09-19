東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値8.11高値8.13安値8.02 8.26ハイブレイク 8.20抵抗2 8.15抵抗1 8.09ピボット 8.04支持1 7.98支持2 7.93ローブレイク シンガポールドル円 終値109.86高値110.05安値109.01 111.31ハイブレイク 110.68抵抗2 110.27抵抗1 109.64ピボット 109.23支持1 108.60支持2 108.19ローブレイ