東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6764高値0.6820安値0.6743 0.6885ハイブレイク 0.6853抵抗2 0.6808抵抗1 0.6776ピボット 0.6731支持1 0.6699支持2 0.6654ローブレイク キーウィドル 終値0.6209高値0.6268安値0.6182 0.6343ハイブレイク 0.6306抵抗2 0.6257抵抗1 0.6220ピボット 0.6171支持1 0.6134