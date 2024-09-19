【グラスゴー（英国）時事】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）は１８日、各地で１次リーグ第１節が行われ、セルティック（スコットランド）は古橋亨梧、前田大然のゴールなどでスロバン・ブラチスラバ（スロバキア）にホームで５―１と大勝した。古橋は後半２分にゴールし、途中交代した。フル出場した前田大然は同２５分にＣＬ初得点。終盤に退いた旗手怜央のアシストから決めた。前回準優勝のドルトムント（ドイ