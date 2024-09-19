男に刺された日本人男児が死亡したことを報道陣に説明する、中国広東省広州市にある日本総領事館の貴島善子総領事（左手前）＝19日、広東省深セン市（共同）【深セン共同】中国広東省深センにある日本人学校近くで同校に通う男児（10）が18日に男に刺された事件で、病院で治療を受けていた男児が19日未明に死亡した。広東省広州市にある日本総領事館が明らかにした。腹部を刺されたと説明した。中国当局によるスパイ容疑での邦