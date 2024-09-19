・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ８２５３．６８（－５６．１８） ・ドイツ・ＤＡＸ １８７１１．４９（－１４．５９） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７４４４．９０（－４２．５２） ・ロシア・ＲＴＳ ９４５．６１（－１０．１９） 出所：MINKABU PRESS