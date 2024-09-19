・ＮＹダウ４１５０３．１０（－１０３．０８） 高値４１９８１．９７ 安値４１４４９．００ ・Ｓ＆Ｐ５００５６１８．２６（－１６．３２） ・ナスダック総合指数１７５７３．３０１（－５４．７６０） 出所：MINKABU PRESS