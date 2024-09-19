― ダウは103ドル安と2日続落。FRBによる大幅利下げの決定を受けてＳ＆Ｐ500とＮＡＳＤＡＱも下落に転じた ― ＮＹダウ 41503.10 ( -103.08 ) Ｓ＆Ｐ500 5618.26 ( -16.32 ) ＮＡＳＤＡＱ 17573.30 ( -54.76 ) 米10年債利回り3.706 ( +0.058 ) ＮＹ(WTI)原油 70.91 ( -0.28 ) ＮＹ金 2598.6 ( +6.2 ) ＶＩＸ指数18.23 ( +0.62 ) シカゴ日経225先物 (円建て)3