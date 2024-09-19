[ワシントン １８日 ロイター] - 米ホワイトハウスは１８日、日本製鉄<5401.T>による米鉄鋼大手ＵＳスチール<X.N>買収計画の審査手続きは進行中であり、遅れや延長はないと理解していると説明した。関係筋がロイターにこのほど明らかにしたところによると、買収計画を審査している米当局の対米外国投資委員会（ＣＦＩＵＳ）は両社による再申請を認めた。買収に関する判断は１１月の米大統領選挙後に持ち越される見