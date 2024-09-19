◆米大リーグマーリンズ―ドジャース（１８日、米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１８日（日本時間１９日）、敵地・マーリンズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２打席目は遊飛に倒れた。マーリンズの先発は、ライアン・ウェザーズ投手（２４）。１８年ドラフト１巡目（全体７位）でパドレスに指名された期待の高い左腕で、今季は試合前の時点で１３試合に登板（いずれも