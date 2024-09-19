ロシアとウクライナが２０２２年から約２年半続けてきた戦争で「人口の崖」（ＤｅｍｏｇｒａｐｈｉｃＣｌｉｆｆ）の危機に面したという分析が出てきた。１６日（現地時間）、米ウォールストリートジャーナル（ＷＳＪ）はウクライナと西側の情報機関側の推算数値を引用し、戦争勃発以来、両国で合計１００万人余りの死傷者が出たと報じた。ロシア軍６０万人（死亡２０万人、負傷４０万人）とウクライナ軍４８万人（死亡８万人、負