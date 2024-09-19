２８００人余りの死傷者が発生したレバノンの武装組織ヒズボラの無線呼出器（ｂｅｅｐｅｒ・別名ポケットベル）爆発事件はイスラエルが事前に設置した爆発物のためだと外信が報じた。ニューヨーク・タイムズ（ＮＹＴ）は１７日（現地時間）、米国と西側諸国の当局者を引用し、イスラエルが今回の爆発事件の背後だと伝えた。当局者によると、爆発した無線呼出器はヒズボラが台湾ゴールド・アポロ社に注文して納品を受けたものだとい