「年齢は記号に過ぎない」とも言われるが、年齢にとらわれない個性豊かなファッションを日々SNSで発信している、“還暦”を過ぎた女性が話題。投稿しているのは、61歳とは思えない、エイジレスでオリジナルのアレンジをきかせた服装を楽しんでいる、はる。（@chikuchiku_1221）さん。はる。さんに、ファッションへの思いやこだわり、SNSで発信する想いを聞いた。【写真】「まさに…ナウい！」およそ42年前の専門学生時から現在の