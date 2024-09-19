大谷が今季49盗塁を達成した(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間9月18日（日本時間19日）、敵地でのマーリンズ戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席で左前にはじき返して出塁すると、すかさず二盗に成功。デーブ・ロバーツ監督が現役時代に記録した49盗塁に到達した。これで26回連続盗塁成功で大台の50盗塁まであと1となった。【動画】大台50盗塁へリーチ！大谷翔平が49盗塁を達成するシーンさらに捕手のエラ