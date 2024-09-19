9月18日、保田圭がInstagramを更新した。【写真】辻希美からのプレゼントを着用したガーリーコーデ保田は、自身のInstagramアカウントにて、「今日はばったり のんに会えた」「水曜日はたまにフジテレビで遭遇するんだ」「違うお仕事だけど こうやって仕事場で会えると なんか嬉しい」とコメントし、かつてモーニング娘。として共に活動した辻希美とピースをする2SHOTを公開。この投稿に対して、ファンからは、「私の青春」「2人共