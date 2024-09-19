伊藤沙莉が主演を務める連続テレビ小説「虎に翼」（NHK総合・月〜土、午前8時〜ほか）は20日、第125回が放送される。朝ドラ・110作目の「虎に翼」は、女性法律家の先駆者である三淵嘉子さんをモデルとしたオリジナルストーリー。日本初の女性弁護士で後に裁判官となった一人の女性が、困難な時代に道なき道を切り開き、苦境に立たされた人たちを救うために奔走する姿を描く。脚本は吉田恵里香。米津玄師の主題歌「さよーならま