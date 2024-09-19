火曜ドラマ『西園寺さんは家事をしない』（TBS系）の公式アカウントは9月17日、Instagramを更新。SixTONESの松村北斗さん、俳優の松本若菜さん、子役の倉田瑛茉さんの“家族ショット”を披露し、反響を呼んでいます。【実際の投稿：松村北斗＆松本若菜の“家族ショット”】「1番好きなドラマでした！」同アカウントは「最終話9/17(火)よる10時」とつづり、写真を1枚載せています。松村さんが倉田さんを膝に乗せ、松本さんが身を寄