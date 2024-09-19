モデルで俳優の高橋メアリージュン（36）が19日、自身のインスタグラムを更新し、展示会でオーダーした新作ワンピースを披露した。【写真】「身長170センチ」ミニ丈ワンピで美脚を披露した高橋メアリージュン高橋は「届きたてのワンピースを衣装に」と美脚全開ショットを公開。「身長170センチのむっちりLサイズ女子の私も着られるサイズがあるブランドってほぼ海外ブランドになっちゃうなー」と明かしている。この投稿にフ